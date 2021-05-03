Валенсия, Испания, , 16:18 — REGNUM Руководство футбольного клуба «Валенсия» ищет нового кандидата на пост своего главного тренера. Об этом 3 мая сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

По его информации, «Валенсия» намерена пригласить на ставшую вакантной должность главного тренера клуба «Хетафе» Хосе Бордаласа.

Напомним, ранее стало известно, что главный тренер футбольного клуба «Валенсия» Хави Грасия покинул занимаемый им пост.

Отметим, в настоящее время «Валенсия» находится на 14-м месте турнирной таблицы испанской Примеры, набрав 36 очков по итогам 34 туров и ее отделяет шесть очков от зоны вылета из высшего футбольного дивизиона Испании.