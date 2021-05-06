6 мая 2021 | Время чтения 1 мин

Немецко-фашистские войска начали захват Севастополя в первые дни войны. Уже 30 октября 1941 г. началась оборона Севастополя, продлившаяся более 250 дней. Всю осень 1941 г. и весну 1942 г. фашисты пытались захватить героический город. Основным источником связи населения Севастополя оставалось море, по которому постоянно курсировали боевые корабли, пополняющие запасы оружия и продовольствия Севастополя.

Анна Наводничая, , 10:00 — REGNUM Немецко-фашистские войска начали захват Севастополя в первые дни войны. Уже 30 октября 1941 г. началась оборона Севастополя, продлившаяся более 250 дней.

На батарее капитана Драпушко. Марк Семенович Драпушко (справа) командовал береговой батареей № 19, убит прямым попаданием авиабомбы во время третьего этапа штурма Севастополя 7 июня 1942 года МАММ / МДФ

Всю осень 1941 г. и весну 1942 г. фашисты пытались захватить героический город.

Основным источником связи населения Севастополя оставалось море, по которому постоянно курсировали боевые корабли, пополняющие запасы оружия и продовольствия Севастополя.

В период со 2 по 7 июня 1942 г. враг укрепил свои позиции на море, суше и в воздухе, и только тогда начал снова наступать на отважный Севастополь. Солдаты и офицеры Приморской армии, а также все силы Черноморского флота насмерть защищали пределы города, но по приказу 4 июля им пришлось отступить и уйти с пути фашистов.

Восемь месяцев обороны Севастополя вошли в историю как самые трагические и героические моменты всей войны. Лишь 6 мая 1944 г. началась операция по освобождению города. После многих битв и подвигов солдат Красной армии при взятии горы Сапун 9 мая 1944 г. Севастополь был освобожден.

Звание города-героя присвоено Севастополю 8 мая 1965 г.

Оборона Севастополя. Командующий флотом Филипп Сергеевич Октябрьский и член Военсовета дивизионный комиссар Николай Михайлович Кулаков среди летчиков. 1942 МАММ / МДФ

Оборона Севастополя. На палубе боевого корабля. 1942 МАММ / МДФ