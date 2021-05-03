Москва, , 15:35 — REGNUM Евробюрократы вызвали постоянного представителя России при Европейском союзе Владимира Чижова в связи с введением российских санкций против восьми граждан стран ЕС. Об этом сегодня, 3 мая, сообщил журналистам представитель дипломатической службы ЕС Петер Стано.

«Мы пригласили постоянного представителя России, который встретится с генеральным секретарем Европейской службы внешних действий сегодня во второй половине дня», — сообщил Стано.

Он также отметил, что ведущие страны ЕС на министерской встрече «Большой семерки» в Лондоне 4−5 мая обязательно поднимутвопрос о действиях России.

«Они будут обсуждать, как действовать дальше», — пояснил Стано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте Евросолюз ввел санкции против России из-за блогера Алексея Навального. В черный список попали: председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов.

Только в конце апреля Россия ответила на эти санкции запретив въезд на свою территорию восьмерым гражданам стран ЕС, в том числе и спикеру Евросоюзного парламента.