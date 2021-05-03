Москва, , 15:34 — REGNUM Использование нескольких электронных почтовых ящиков и настройка спам-фильтров может защитить пользователей от нежелательной рекламы. Об этом сообщила старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова РИА Новости.

Датой появления электронного спама — массовой рассылки нежелательной рекламы в информационной сети — считается 3 мая 1978 года. В этот день компания DEC разослала первое спам-сообщение нескольким сотням человек по сети ARPANET, являвшейся прототипом будущей сети интернет. За прошедшие десятилетия спамеры освоили много новых методов, а на долю спама в глобальной электронной переписке стало приходиться до половины сообщений.

Контент-аналитик Щербакова рассказал, что наибольшую опасность в спам-сообщения представляют ссылки на файлы или неизвестные интернет-страницы. Замруководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB по обучению Анастасия Баринова добавила, что эти ссылки могут вести на сайты, которые похищают данные пользователей или заражают их устройства вредоносным программным обеспечением.

Для защиты от такой рассылки эксперты порекомендовали не отрывать ссылки в письмах с неизвестных адресов. Снизить число отображаемого спама можно с помощью настройки фильтров в почте. Также рекомендуется использовать несколько почтовых адресов для разных целей: личной переписки, рабочей почты или регистрации на различных ресурсах.