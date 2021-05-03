3 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В Twitter обсудили ответ Северной Кореи на заявление Джо Байдена о том, что их ядерный потенциал представляет угрозу миру.

Джейн Спай, , 16:25 — REGNUM В Северной Корее ответили, что президент США Джо Байден сделал «большую ошибку», назвав ядерный арсенал угрозой, и предупредили, что Соединенные Штаты окажутся «в очень серьёзной ситуации», если они продолжат «враждебную политику» в отношении Пхеньяна. Американцы обсудили это заявление в Twitter.

Ким Чен Ын Иван Шилов © ИА REGNUM

«Он и его комплекс Наполеона уже поднадоели. Хоть раз просто будь счастлив», — прокомментировал @thatsd2.

Некоторые сравнивали руководство Северной Кореи с младенцем или ребёнком, которому нужно постоянное внимание. Про них давно ничего не говорили, и вот они нашли на что ответить.

Ким Чен Ын Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вот почему предыдущий парень так хорошо с ним ладил. Им обоим нравилось кричать и махать своими мясистыми руками как толстым малышам», — считает @DurBob56.

«Северная Корея как ребёнок, им не нравится, когда их игнорируют!» — пишет @Gary49148971.

Большое количество комментаторов высмеивали ответ КНДР, потому что он сам представлял собой угрозу. Заметили, что вся ситуация абсурдна.

«Так Северная Корея обиделась на то, что её назвали угрозой, и отвечает выпуском ещё одной серьёзной угрозы», — отметил @mikemasse.

«Вы сделали ошибку, назвав нас угрозой — теперь я вам буду угрожать» Эмм?» — саркастично прокомментировал @Mettemer.

Ким Чен Ын Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Человек, чья страна ведёт враждебную политику практически против всех остальных стран, предупреждает о ведении такой политики против его страны», — считает @castanton.

Многие отметили, что Ким Чен Ын лишь разбрасывается угрозами, поэтому нельзя относиться к заявлению серьёзно.

«Этот чувак сделал столько безосновательных комментариев/угроз за столько лет, что никто его уже не воспринимает всерьёз…» — считает @CoreyTreverson4.

Есть и те, кто гордо ответил, что Америка ничего не боится, ведь к власти пришёл настоящий лидер. Однако есть и те, кто начал переживать после такого ответа с угрозами.

«Заметка Северной Корее: теперь у нас есть настоящий президент и правительство», — пишет @vanreuter.

«Я на полном серьёзе говорю, что Байдену надо проснуться, мир движется быстро, ему надо не отставать. Помните, что он супер старый. На самом деле, это очень страшно», — заметил @MrJerrryGoode.

Те, кто серьёзно отнеслись к ответу КНДР, отметили, что любая ядерная держава представляет собой угрозу миру и что всем надо избавиться от ядерного оружия навсегда.

Ким Чен Ын Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Каждая страна с ядерным арсеналом является угрозой. Без исключений. Ядерное оружие не знает дискриминации. А те, кто использовал ядерное оружие в прошлом, представляют собой еще большую угрозу. Криминология это доказывает. Как насчет того, чтобы сбросить все на Марс и жить всем вместе как взрослые люди», — предлагает @Richie_Kal.

«А есть ядерный арсенал, который не является угрозой? Готов поспорить, они наше ядерное оружие тоже бы назвали угрозой», — пишет @Trippypea47.

Напомним, что президент США Джо Байден в своём обращении к Конгрессу сказал, что ядерные программы Северной Кореи представляют угрозу американской безопасности и безопасности всего мира.

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