Анна Наводничая, 4 мая 2021, 16:00 — REGNUM Уже 28 июня 1941 г. Новороссийск подвергся варварской бомбардировке захватчиков.

Артиллеристы на Малой Земле под Новороссийском. 1943
Артиллеристы на Малой Земле под Новороссийском. 1943
МАММ / МДФ

Однако сломить высокий моральный дух новороссийцев им не удалось.

Легендарная Новороссийская операция была проведена с 19 августа по 26 сентября 1942 г. Несмотря на отчаянное сопротивление Красной армии, в сентябре 1942 г. большая часть города была захвачена немецко-фашистскими войсками. Освобождения город ждал более года. На пути вражеской 17-й армии, стремившейся прорваться к Черноморскому побережью, встали воинские части Новороссийского оборонительного района, созданного в составе 47-й армии, Азовской военной флотилии, Темрюкской, Керченской, Новороссийской военно-морских баз и сводной авиационной группы.

Немецко-фашистское командование, считая Новороссийск ключом обороны всего Таманского полуострова, превратило его и окрестные высоты в крупный узел обороны. В черте города и порта было построено более пятисот оборонительных сооружений.

10 сентября 1943 г. штурмом города с суши и с моря началась Новороссийская наступательная операция, осуществленная силами 18-й армии, НВМБ, 4-й воздушной армии и ВВС Черноморского флота.

В ночь на 4 февраля 1943 г. была произведена десантная операция по захвату плацдарма южнее Новороссийска, получившего название «Малая Земля».

9 сентября 1943 г. началось наступление наших войск и освобождение Новороссийска.

16 сентября 1943 г город был освобожден.

Звание города-героя присвоено Новороссийску 14 сентября 1973 г.

Летчицы 46-го женского авиационного полка Таманской дивизии. Новороссийск, 1943
Летчицы 46-го женского авиационного полка Таманской дивизии. Новороссийск, 1943
МАММ / МДФ
Снайпер Лиза Миронова, 19 лет. Была смертельно ранена. На ее счету около 100 убитых фашистов. Новороссийск, 1943
Снайпер Лиза Миронова, 19 лет. Была смертельно ранена. На ее счету около 100 убитых фашистов. Новороссийск, 1943
МАММ / МДФ

Оригинал Города-герои. Новороссийск создан 04.05.2020 в 10:00