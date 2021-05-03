Москва, , 15:37 — REGNUM В Москве планируется поменять формат работы ярмарок. Об этом 3 мая заявил руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Чиновник отметил, что около 50 ярмарок, работающих в выходные дни, планируется переформатировать в торговые объекты, которые будут действовать круглогодично.

«Ярмарочный формат мы будем развивать с точки зрения перевода ярмарок выходного дня в круглогодичные. Такие планы существуют, чтобы их открыть. Но не везде удастся их открыть, проблематичным является ЦАО Москвы, и здесь нам необходимо будет находить места, где их можно будет установить», — сказал Немерюк.

Как сообщало ИА REGNUM, в мэрии Москвы посчитали, что в столице пока еще рано отменять масочный режим.

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