Анна Наводничая, 4 мая 2021, 10:00 — REGNUM Летом 1942 г. немецко-фашистские войска развернули массированное наступление на южном фронте, стремясь захватить Кавказ, Придонье, нижнюю Волгу и Кубань — самые богатые и плодородные земли СССР. В первую очередь под удар попал город Сталинград, наступление на который было поручено 6-й армии под командованием генерал-полковника Паулюса.
17 июля 1942 г. началось одно из самых великих и масштабных сражений в истории Второй мировой войны — Сталинградская битва. Несмотря на стремление фашистов захватить город как можно скорее, она продолжалась 200 дней и ночей.
Первое нападение на город состоялось 23 августа 1942 г. Чуть севернее Сталинграда немецко-фашистские захватчики почти подошли к Волге и в ту же ночь совершили первый авианалет на город. 25 августа в Сталинграде было введено осадное положение. В эти дни в народное ополчение записались около 50 тыс. добровольцев — героев из числа простых горожан.
12 сентября 1942 г. враг вплотную подошел к городу. За два месяца ожесточенных оборонительных боев фашистские войска потеряли около 700 тыс. человек убитыми и ранеными.
19 ноября 1942 г. началось контрнаступление войск Красной армии. 75 дней продолжалась наступательная операция, и, наконец, враг под Сталинградом был окружен и полностью разбит.
Январь 1943 г. принес полную победу на этом участке фронта. Немецко-фашистские захватчики были окружены, а генерал Паулюс со всей армией сдался в плен. За все время Сталинградского сражения немецко-фашистская армия потеряла более 1,5 миллиона человек.
Звание города-героя присвоено Волгограду 8 мая 1965 г.
Оригинал Города-герои. Сталинград создан