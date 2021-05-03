Ташкент, 3 мая 2021, 15:27 — REGNUM Узбекистан направил в Турцию гуманитарную помощь для борьбы с распространением коронавируса, сообщает агентство «УзА».
В Стамбул доставлен один миллион медицинских масок в рамках соответствующего постановления правительства. Гуманитарную помощь в условиях осложнения эпидемиологической ситуации в Турции доставил специальный рейс «Узбекских авиалиний».
Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая Узбекистан направил в Индию гуманитарный груз в виде ста мобильных комплектов кислородных концентраторов, а также востребованных лекарственных препаратов.
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