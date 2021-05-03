Москва, , 15:22 — REGNUM Вероятность отмены масочного режима в обозримом будущем на территории Москвы остается незначительной. Об этом 3 мая заявил руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам чиновника, подобное решение следует принимать после победы над пандемией, поэтому пока говорить об этом рано. Кроме того, и маски, и перчатки, по его мнению, уже стали привычным атрибутом для жителей столицы.

«И маски, перчатки, дистанция помогают спасать жизни, это уже доказанный факт. И Москва функционирует и живет своей жизнью, люди передвигаются, работают магазины и рестораны в отличие от Европы и других стран, где полный локдаун, где больше года ничего не работает», — подчеркнул Немерюк.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве второй день подряд снижается число новых случаев заражения коронавирусом.

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