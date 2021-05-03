Казань, , 15:26 — REGNUM В музее-мемориале Великой Отечественной войны в Казанском Кремле с 4 мая до 3 сентября будет проходить выставка «Все для Победы». Гостям покажут редкие образцы стрелкового оружия, которое использовали в годы войны, сообщает пресс-служба музея.

В экспозиции представлено оружие Красной армии, вермахта и союзных войск, фотографии, рисунки и агитационные плакаты из фондов национального музея РТ. Посетители смогут увидеть редкие образцы оружия: ШКАС — первый советский скорострельный синхронный авиационный пулемет, разработанный в 1930 году, трофейный финский пистолет-пулемет системы Аймо Лахти — Suomi KP/-31, пистолет-пулемет Дегтярева образца 1934 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Татарии отмечать День Победы начнут с возложения цветов на Арском и Архангельском кладбищах, в парке Победы. Главные праздничные мероприятия 9 мая в основном пройдут на площади Тысячелетия.

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