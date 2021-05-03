Варшава, , 16:15 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше на встрече лидеров нескольких государств и рассказал о «российской агрессии» и войне в Донбассе. Видео выступления политика опубликовала 3 мая пресс-служба офиса президента Украины.

«Международные партнёры постоянно поддерживают Украину, нашу территориальную целостность, наш суверенитет. Я вам всем благодарен… Когда «аннексирована» часть Украины — наш полуостров Крым и когда у нас идёт война на востоке. Это и есть война в Европе. Очень важно, чтобы мы были вместе», — сказал он.

Зеленский также упомянул людей, погибших в 2014 году во время протестов в Киеве, назвав их «борцами за независимость», а также связал те события с войной в Донбассе.

«Сегодня то же самое происходит на востоке нашей страны, где мы вновь отстаиваем свою независимость», — сказал он.

Президент Украины, а также лидеры Польши, Эстонии, Литвы и Латвии, подписали совместную декларацию по случаю 230-й годовщины со дня принятия первой польской конституции.

Напомним, с 2014 года власти Украины отрицают свою вину за развязывание гражданской войны в Донбассе, пытаясь представить её как некую вооружённую «российскую агрессию». Отметим, что РФ не является стороной данного конфликта, а Украина за семь лет войны не представила ни одного реального доказательства обратного.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках визита ожидается встреча Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой, а также совместная пресс-конференция глав государств.

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