Омск, , 15:35 — REGNUM Руководство омского хоккейного клуба «Авангард», играющего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), решило не продлевать контракт со своими форвардами Андреем Стасем и Александром Хохлачевым. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба омской команды.

При этом 32-летний Андрей Стась в завершившемся сезоне сыграл в составе «Авангарда» в 61 матче регулярного чемпионата и плей-офф Кубка Гагарина, сумев набрать в них в общей сложности 11 (шайба + 10 результативных передач) очков.

Также 27-летний Александр Хохлачев принял в прошедшем сезоне участие в 82 матчах в составе омской команды, набрав в них 39 (12 шайб + 27 голевых пасов) очков.

Напомним, сезоне-2020/21 омский «Авангард» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале плей-офф московский ЦСКА со счетом в серии 4−2.