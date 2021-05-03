Оренбург, , 15:09 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявлено 65 заражений коронавирусом, что на два меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 3 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе зафиксировано 42 537 носителей коронавируса. Оправились от коронавирусной инфекции 38 599 оренбуржцев.

Жертвами COVID-19 стали 867 человек. За последние сутки подтвердили пять смертей из-за новой коронавирусной инфекции.