Татарск, Новосибирская область, , 15:08 — REGNUM В новосибирском Татарске травяной пожар перекинулся на жилой дом. К счастью, жильё удалось отстоять. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

«2 мая в городе Татарск предположительно дети подожгли траву вблизи жилых построек. В результате происшествия огонь уничтожил 150 кв.м. сухой растительности и перешёл на жилой двухэтажный дом, повредив кровлю и стену здания на площади 50 кв.м., — рассказали в ведомстве. — Пожарно-спасательные подразделения в течение 17 минут отстояли жилище и не допустили перехода стремительно распространяющегося пожара на соседний дома и постройки».

По официальным данным, в первые два дня майских выходных в Новосибирской области произошло 187 пожаров, 149 из которых — в результате горения сухой растительности и мусора.