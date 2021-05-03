Нагайбакский район, Челябинская область, , 15:07 — REGNUM В Нагайбакском районе Челябинской области задержан пьяный водитель машины скорой помощи. Об этом сообщили журналистам в региональном управлении ГИБДД.

Вечером 2 мая машину остановили для проверки документов и у сотрудников полиции возникло подозрение, что водитель нетрезв. Алкотестер подтвердил эти опасения.

Сейчас мужчине 1977 года рождения грозит лишение права управления транспортом. Кроме того, его могут обязать заплатить крупный штраф.