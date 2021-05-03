Саратов, , 15:23 — REGNUM В Саратове участкок набережной от улицы Бабушкин Взвоз до улицы Провиантская с 4 мая до 15 августа закрывается для проведения капремонта. Об этом сообщил на свой странице в соцсетях глава городской администрации Михаил Исаев.

На объекте запланированы вскрышные работы, устройство свай, бетонная подготовка, а затем восстановление территории и асфальтировка. Перед подрядчиком поставлена задача произвести работы в максимально сжатые сроки. На данном участке набережной располагается спортивная зона, в том числе скейт-парк. Исаев поручил заместителю по социальной сфере Александру Бурмаку продумать временную альтернативную площадку для занятий экстремальными видами спорта.

ИА REGNUM напоминает, с 9 марта до конца августа в связи с проведением капитального ремонта закрыли мост через оросительный канал на автоподъезде у села Квасникова Энгельсского района.

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