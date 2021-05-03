Сеул, , 15:14 — REGNUM В Южную Корею из Индии вернутся более 350 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По данным источников, чартерный рейс из Ченнаи доставит 4 мая на родину 173 гражданина Южной Кореи, включая представителей Hyundai Motor, а из Бангалора 7 мая — 211 человек.

Известно, что с 24 апреля Южная Корея приостановила прямое авиасообщение с Индией с целью предотвращения попадания на территорию страны нового штамма коронавируса.

Отметим, что ситуация в Индии продолжает ухудшаться. В общей сложности в Индии выявлено более 19,9 млн случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 219 тыс. человек.