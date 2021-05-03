Валенсия, Испания, , 15:14 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Валенсия» Хави Грасия покинул занимаемый им пост. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба испанской команды.

«Клуб благодарит вас за вашу работу и преданность делу в течение сезона и желает вам успехов в будущем», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем уточняется, что временно исполнять обязанности главного наставника команды станет Сальвадор Гонсалес. При этом в «Валенсии» играет российский полузащитник Денис Черышев.

Отметим, Хави Грасия стал главным тренером «Валенсии» летом минувшего года. В нынешнем сезоне команда находится на 14-м месте турнирной таблицы испанской Примеры, набрав 36 очков по итогам 34 туров.