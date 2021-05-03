Красногорск, , 15:07 — REGNUM По итогам первого квартала 2021 года индекс потребительских цен в Подмосковье составил 2%. Об этом сообщается в докладе регионального управления Росстата о социально-экономическом положении в Московской области.

Больше всего — на 2,7% — подорожали продовольственные товары. Рост цен на непродовольственные товары составил 2,1%. Стоимость услуг за первые три месяца 2021 года увеличилась в регионе на 1,2%.

«Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в среднем в марте 2021 г. составила 19 043,12 руб. в расчете на одного человека и за месяц (март — прим. ИА REGNUM) увеличилась на 0,8%, по отношению к декабрю предыдущего года — увеличилась на 1,6%», — сказано в докладе.

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