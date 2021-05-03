Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, , 15:02 — REGNUM Следственное управление СК РФ по Кабардино-Балкарии проводит доследственную проверку по факту гибели двух альпинистов, пропавших во второй половине апреля после восхождения на Эльбрус. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Согласно материалам проверки, 10 апреля группа в составе гида 1962 года рождения и женщины-альпинистки 1986 года рождения начали восхождение на Эльбрус с северного склона. Последний раз группа выходила на связь 21 апреля 2021 года, их спуск был затруднен в связи с погодными условиями на горе», — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Помимо этого, уже назначено проведение ряда судебно-медицинских экспертиз.