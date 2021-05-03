Санкт-Петербург, , 15:07 — REGNUM Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу распространило 3 мая штормовое предупреждение в связи с усилением ветра, которое ожидается в течение следующих суток. Тем временем городские власти на всякий случай закрыли ряд городских садов и скверов.

По о информации «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 мая в Петербурге ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы северного и северо-восточного ветра будут достигать 15 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…+2 градуса, днем +3…+5 градусов.

В интересах безопасности горожан и гостей Петербурга в комитете по благоустройству Петербурга решили закрыть для посещения ряд зелёных зон до улучшения погодных условий. В частности, закрыты Юсуповский, Никольский, Таврический, Екатерининский, Овсянниковский, Лопухинский, Румянцевский, Шкиперский и Благовещенский сады, сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, а также сквер Галины Старовойтовой и сквер на ул. Декабристов, 22.

В Смольном и ГУ МЧС по Петербургу просят жителей и гостей города быть внимательными и осторожными, не парковать машины под деревьями.

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