Вашингтон, , 14:57 — REGNUM Администрация социальной сети Clubhouse начала тестировать версию приложения для мобильных устройств под управлением операционной системы Android. Об этом сообщается на портале мобильных разработчиков XDA Developers.

В настоящее время социальная сеть для голосового общения Clubhouse поддерживается только на устройствах под управлением iOS. В начале 2021 года социальная сеть получила широкую популярность, а конкурирующие платформы, включая Facebook, Telegram, Twitter и Instagram, начали работать над собственными аналогами.

В скором времени Clubhouse станет доступен и на Android-устройствах. Об этом свидетельствует запуск тестирования соответствующего мобильного приложения. В сообщении для тестировщиков указывается, что компания планирует привлечь больше пользователей Android-устройств в ближайшие недели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле специалисты по кибербезопасности обнаружили в открытом доступе данные о 1,3 млн пользователей социальной сети Clubhouse.

Читайте ранее в этом сюжете: Злоумышленники выложили в сеть личные данные пользователей Clubhouse