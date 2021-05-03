Пенза, , 15:23 — REGNUM Городские здания и улицы Пензы украсили праздничной символикой, приуроченной к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба мэрии.

Арочные конструкции в виде красных звезд установили на площади имени В. И. Ленина, в районе стелы «Росток» на набережной реки Суры, в сквере «Бессмертный полк», на Юбилейной площади. Объемные шрифтовые инсталляции «Победа» и «1941−1945» разместили у монумента воинской и трудовой славы, а также на центральной площади Пензы. Городские улицы дополнили флаговые композиции. Праздничными баннерами украшены остановочные павильоны.

В вечернее время можно будет наблюдать праздничную иллюминацию. Световыми элементами подсвечены путепроводы по улицам 8 Марта, Свердлова, Гагарина, Кирова, Пушкина, Ленина, по проспектам Победы и Строителей. Организовано включение праздничных консолей на опорах освещения на улицах Коммунистической, Луначарского, Лермонтова и по проспекту Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе 29 апреля на постамент рядом с краеведческим музеем установили отреставрированный танк Т-34. Работы по восстановлению боевой машины начали еще в прошлом году.

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