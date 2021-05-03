Ташкент, , 14:55 — REGNUM Авиакомпания «Узбекские авиалинии» планирует переоснастить самолеты А320 для снижения стоимости обслуживания. Об этом заявил министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов, сообщает издание «Газета.uz».

По его словам, в структуре национального авиаперевозчика планируется создать бюджетную авиакомпанию Loukost. Однако к июню «Узбекские авилинии» перейдут на смешанную модель: часть рейсов будут выполняться по принципу полного сервиса, часть — по принципу лоукостера.

Министр отметил, что четыре самолета А320 полностью переоснастят под места эконом-класса, что снизит стоимость обслуживания на 20−25%. Первый такой самолет планируется запустить в сентябре 2021 года.

Переоснащённые самолеты будут обслуживать внутренние рейсы, а также востребованные рейсы в Россию и Турцию. Махкамов добавил, что авиакомпанию Loukost планируется создать до января 2022 года. Инвесторам будет продано 51-процентрая доля этой компании.