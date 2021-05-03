Новоорск, Оренбургская область, , 14:54 — REGNUM В Оренбургской области 3 мая на третьем километре трассы село Пригорное — поселок Крык-Пшак водитель автомобиля ВАЗ-2105 не справился с управлением. В результате автомобиль опрокинулся в кювет. Водитель скрылся с места аварии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Примечательно, что в салоне машины находился пассажир. Он получил травмы. Водитель сбежал с места ДТП, бросив раненого мужчину. Пострадавший госпитализирован.

Полицейские оперативно установили личность скрывшегося мужчины и задержали его. Известно, что за рулем машины в момент аварии находился 50-летний житель села Будамша Новоорского района.

В отношении водителя возбуждено административное производств по четырем статьям КоАПП: за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности автовладельцев; за управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке; за невыполнение обязанностей в связи с ДТП; за управление машиной при отсутствии на то прав.