Новосибирск, , 14:52 — REGNUM В Новосибирской областис 1 по 30 апреля зарегистрировано около двух тысяч пожаров, из них более полутора тысяч произошли при горении травы. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

«По оперативным данным, с 20 апреля 2021 года на территории региона складывается напряжённая пожароопасная обстановка. Ежедневно происходит около 100−200 пожаров, почти все их них — ландшафтные, когда горит сухая трава или камыш», — уточнили в ведомстве.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, общее число возгораний в регионе снижено в два раза. При этом проблема стихийного и повсеместного сжигания мусора и сухой растительности на придомовой территории, садовых участках и на полях сельхозназначения, остаётся наиболее актуальной.