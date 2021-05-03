Москва, , 14:51 — REGNUM Многие поручения президента РФ Владимира Путина в рамках послания Федеральному собранию станут отправной точкой развития здравоохранения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 мая, об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»).

«Многие поручения станут отправной точкой развития здравоохранения — мероприятия, направленные на борьбу с гепатитом; закупка пяти тысяч новых автомобилей скорой медицинской помощи для использования в сельских поселениях, приобретение 500 мобильных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов», — отметил Морозов.

Чрезвычайно важны поручения правительству и субъектам РФ уже летом возобновить углубленные программы профосмотров и диспансеризации населения, при этом с ее расширением за счет дополнительных инструментальных и лабораторных исследований, подчеркнул парламентарий.

«Именно сейчас, по прошествии года борьбы с COVID-19, для всех возрастов особенно важно своевременное выявление заболеваний, являющихся основными причинами преждевременной смертности, а также обследование граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию, на наличие поражений сердечно-сосудистой и дыхательной систем», — рассуждает депутат.

Для этих же граждан глава государства поручил обеспечить расширение программ лечения и реабилитации в амбулаторных и стационарных условиях, при этом обеспечить разработку и реализацию комплекса дополнительных мер, направленных на предотвращение преждевременной смертности населения, добавил Морозов.

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