Киев, , 16:21 — REGNUM Украинские спецслужбы могут удерживать бывшего судью Николая Чауса на одном из объектов министерства обороны под Киевом. Об этом написал депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев 3 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Украины, которые якобы выкрали Чауса с территории Молдавии, держали судью на закрытом объекте минобороны в Киевской области, в районе села Хотяновка.

Арьев добавил, что судья не шёл на сотрудничество с представителями спецслужбы, и поэтому его было решено легализовать.

«План нарисовали следующий: выбросить Чауса на границе с Приднестровьем или админгранице с Крымом и задействовать для этого пограничников, которые должны его задержать», — сказал депутат.

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Он отметил, что в данный момент Чауса перевезли в Николаевскую область и удерживают в шести километрах от города Первомайска. Арьев подчеркнул, что информацию ему предоставил человек, связанный с ГУР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жена Чауса обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить пыток и издевательств над мужем. Она также пообещала и дальше обращаться в международные инстанции, чтобы вернуть Чауса живым.

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