Красногорск, , 14:47 — REGNUM Оборот в сфере общественного питания Подмосковья пока не достиг показателей, которые демонстрировала отрасль до начала пандемии коронавируса. Такие данные содержатся в докладе регионального управления Росстата о социально-экономическом положении в Московской области.

Так, по итогам первого квартала 2021 года оборот организаций общественного питания в регионе составил 27,8 млрд рублей. Эта цифра составляет всего 86,8% от уровня аналогичного периода предыдущего года.

Наибольший спад в сфере общепита был зафиксирован в феврале 2021 года. В этот месяц отрасль продемонстрировала оборот в размере всего 81,3% от показателей годовой давности. Лучше всего ситуация выглядит в марте — оборот кафе и ресторанов достиг 97,7% от уровня аналогичного периода 2020 года.

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