Бишкек, , 14:43 — REGNUM Духовное управление мусульман Киргизии ввело временный запрет на проведение пятничных намазов, дааватов и ифтаров в столичных мечетях. Об этом сообщили в муфтияте республики.

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Причиной ограничения традиционных пятничных молитв, проповедей и вечерних разговений в период поста стала возросшая угроза распространения коронавирусной инфекции и рост числа заболевших COVID-19 в Бишкеке.

В ДУМК отмечают, что по требованию министерства здравоохранения и соцразвития и санэпиднадзора ограничения будут действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации в городе.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки в Киргизии зафиксировано 277 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 212 — в столице республики. Также за сутки в стране зарегистрировано три смерти среди заболевших COVID-19, причем все — в Бишкеке.