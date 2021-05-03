Челябинск, , 14:42 — REGNUM Телебашни РТРС 3, 4, 5, 6 и 8 мая будут включать праздничную подсветку в знак поддержки акции «Бессмертный полк». Зажгут иллюминацию и на башне в Челябинске.

На ней будут размещены цвета Георгиевской ленты, а также надпись «Бессмертный полк. Никто не забыт. Ничто не забыто».

Акция «Бессмертный полк» пройдёт в День Победы. Каждый год в ней участвуют более 100 стран. Напомним, что по причине сложной эпидемиологической обстановки состоится онлайн-шествие Бессмертного полка. Трансляция шествия начнётся в каждом регионе в 15.00 по местному времени. Регистрация участников продлится идёт до 7 мая.

Праздничная подсветка на телебашнях РТРС также будет включена в Сочи, Нижнем Новгороде, Костроме, Челябинске, Самаре, Ростове-на-Дону и многих других городах. А на медиафасадах Останкинской телебашни транслируют ролик, который посвящён шествию Бессмертного полка.