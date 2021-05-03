Новотроицк, Оренбургская область, , 14:38 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области сегодня, 3 мая, произошло аварийное отключение водоснабжения 16 домов, сообщает администрация города.

По данным чиновников, в ночь на 3 мая прорвало водопровод в районе перекрёстка улиц Советская и Комарова. В результате 16 домов, в которых проживает 1941 человек (в том числе 310 детей), остались без воды.

В 06:00 по местному времени (04:00 мск) на место ЧП выехала рабочая группа МУП «УКХ» и начала земляные работы.

Муниципальная власть заявила, что в течение (на период ликвидации коммунальной аварии) водовозки будут стоять согласно графину по определенным адресам. Однако в комментариях новотройчане указывают, что подвоз воды согласно намеченному графику не осуществляется.

Напомним, Новотроицк 1 апреля остался полностью без воды из-за выхода из строя центральной насосной фекальной станции. В городе объявляли режим ЧС. На противоаварийные работы ушло чуть более суток. 22 апреля горадминистрация сообщила о новом сбое на фекальной станции. Муниципалитет на полдня остался без воды.

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