Бишкек, , 14:37 — REGNUM Киргизстанские власти обещают полностью восстановить за счет государства дома жителей Баткенской области, пострадавшие в ходе конфликта на киргизско-таджикской границе. Об этом сообщает пресс-служба президента Киргизии.

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Также отмечается, что те принадлежащие киргизстанцам жилища, которые не подлежат восстановлению, тоже будут заново отстроены на безвозмездной основе за счет государства.

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ИА REGNUM напоминает, что 28 и 29 апреля 2021 года произошли ые столкновения между жителями двух сёл на границе Киргизии и Таджикистана. Поводом для нее послужила попытка таджикистанцев установить камеру видеонаблюдения на территории водозабора, принадлежащего Киргизии.

Вмешавшиеся в конфликт таджикские военнослужащие обстреляли киргизское село Кок-Таш и киргизских пограничников из автоматов, пулемётов и миномётов. В итоге началось массовое вооруженное противостояние между силовиками двух стран.

Вечером 29 апреля главы МИД Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня и отводе военнослужащих и военной техники в места их постоянной дислокации.

В результате пограничного конфликта погибли 36 граждан Киргизии, в том числе несколько детей. И около 150 киргизстанцев получили ранения и травмы различной степени тяжести.

Также стало известно о том, что в результате обстрелов и поджогов в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Киргизии сгорели 21 жилой дом, 10 автозаправок, 8 магазинов, два кафе, школа и пограничная застава.

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