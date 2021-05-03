Киев, 3 мая 2021, 16:24 — REGNUM На Украине число больных COVID-19 минимум вдвое больше, чем по официальным данным, или примерно 4 млн человек. Об этом заявил генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто, сообщила 3 мая пресс-служба организации.
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Социологи опубликовали отчёт, согласно которому 65,3% опрошенных граждан Украины заявили, что не болели COVID-19, 29,1% заявили, что болели, а 5,6% затруднились дать ответ.
Кроме того, 53% опрошенных заявили, что не готовы делать прививку от COVID-19. Из них 40% считают вакцины недостаточно проверенными, 33% не доверяют вакцинам, имеющимся на Украине, 20% предполагают, что последствия вакцинации могут быть страшнее самой болезни, а 17% выступают против вакцинации в принципе.
Всего с 13 по 15 апреля 2021 года был опрошен 2001 совершеннолетний гражданин Украины на всех территориях, подконтрольных Киеву.
Напомним, по данным министерства здравоохранения Украины, с начала пандемии на Украине выявили 2 млн 85 938 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
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