Казань, , 14:43 — REGNUM Сегодня, 3 мая, из столицы Татарии вылетел первый прямой рейс в Египет. Перелеты будут осуществлять авиакомпания AZUR air лайнерами Boeing 757−200, рассчитанными на 238 мест, сообщает пресс-служба международного аэропорта Казани.

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Полеты из Казани в столицу Египта будут выполняться еженедельно. Вылеты из Каира запланированы по воскресеньям в 16:35, прилет в Казань в 21:00. Из столицы Татарии самолет будет вылетать по понедельникам в 10:15 и прибывать в аэропорт Каира в 14:00. Время для каждого аэропорта указано местное. Так, время в Казани совпадает с московским, а в Каире — «отстает» на один час.

ИА REGNUM напоминает, в международном аэропорту Казани предстоящим летом появятся новые авиарейсы в Архангельск, Брянск, Кострому и Липецк. Внутренние рейсы из Костромы в Казань будет осуществлять авиакомпания «Ямал», из Липецка — авиаперевозчик Utair, из Архангельска и Брянска — авиакомпания «РусЛайн».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 мая всем гражданам РФ, посещающим Абхазию и Южную Осетию, при возвращении в России больше не нужно проходить тестирование на коронавирус.