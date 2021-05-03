Москва, , 14:28 — REGNUM Фракция «Единая Россия» в Госдуме готова максимально оперативно реализовать поручения президента РФ по итогам послания Федеральному собранию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 мая, об этом сообщил лидер фракции в Госдуме Сергей Неверов.

«Все что касается в целом необходимого законодательного регулирования для реализации поручений президента по итогам послания, фракция партии готова максимально быстро проработать и обеспечить принятие в весеннюю сессию», — заверил Неверов.

Он напомнил, что парламентарии уже направили в профильный комитет поправки, касающиеся выплат беременным, вставшим на учет в медорганизациях, а также семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно, и в части 100% выплат по больничным родителям детей до семи лет.

Госдума планирует обсудить поправки в законопроект о соцподдержке ко второму чтению, таким образом, решение будет принято максимально оперативно.

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