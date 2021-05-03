Вашингтон, , 14:28 — REGNUM Американская автомобилестроительная компания Ford будет вынуждена сократить объёмы производства автомобилей в 2021 году на 1,1 млн единиц из-за нехватки электронных компонентов. Об этом сообщает портал Nikkei Asia.

Финансовый директор Ford Джон Лоулер рассказал, что наиболее существенное сокращение объёмов производства придётся на второй квартал текущего года. За этот период компания произведёт на 700 тысяч меньше автомобилей, чем планировалось ранее.

Во втором полугодии Ford сократит объём выпуска автомобиле на 200 тысяч. Столько же автомобилей американская корпорация не смогла выпустить в первом квартале года. Таким образом, общее снижение производства в 2021 году составит около 1,1 млн единиц, что составляет около четверти от общих поставок Ford в 2020 году.

«Мы, как и многие в отрасли, считаем, что проблема глобального дефицита чипов не будет полностью решена до 2022 года», — подытожил Лоулер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле генеральный директор Bosch Фолькмар Деннер заявил, что проблема дефицита электронных компонентов для автомобильной промышленности не может быть решена в краткосрочной перспективе.