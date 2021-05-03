Кострома, , 19:49 — REGNUM В Костромской области из-за увеличения объёмов сброса воды с Рыбинского гидроузла подтопленными оказались 40 приусадебных участков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Подтопленные дачные участки в Костромском районе Https://44.mchs.gov.ru

Подтопление участков произошло в садоводческом товариществе «Садовод» в Костромском районе, находящемся недалеко от акватории реки Волги. Это произошло вследствие того, что с 29 апреля Рыбинская ГЭС нарастила объёмы спуска воды в 6 раз против обычных объёмов — с 700 до 4500 кубометров в секунду.

Как пояснили корреспонденту информационного агентства спасатели, по данным на 3 мая угрозы подтопления населённых пунктов в районе нет. Паводковая ситуация в регионе стабилизировалась.

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