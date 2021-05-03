Бишкек, , 14:23 — REGNUM В Киргизии разрушены и повреждены более 100 домов в результате вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом сообщили 3 мая в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Киргизии.

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По данным ведомства в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области разрушены и повреждены 107 жилых домов, две школы, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, десть АЗС, восемь магазинов, четыре торговые точки, погранзаствы «Мин-Булак» и «Достук», а также два госучреждения.

По данным комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана, в результате вооруженного конфликта на границе в Исфаре полностью разрушены 14 жилых домов, повреждения получило два дома и одно вспомогательное сооружение.

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