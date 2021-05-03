Каменск-Уральский, Свердловская область, , 14:21 — REGNUM В Каменске-Уральском Свердловской области автомашина ВАЗ 217 230 врезалась в дерево. Пострадали водитель и пассажир, сообщает региональное управление ГИБДД.

Авария произошла возле Волковской плотины в лесу в 05:05 по местному времени. Водитель удирал от преследовавших его сотрудников ГИБДД, которые обратили внимание на то, что машина меняла траекторию движения. Они включили проблесковые маячки и по громкоговорящему устройству потребовали у водителя остановиться, но тот не подчинился.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Автомобилем управлял местный 33-летний житель. Стаж его вождения составляет 15 лет, и четыре раза его привлекали к административной ответственности. Водитель был пьян.