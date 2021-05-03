Бишкек, , 14:17 — REGNUM Сотрудники научно-практического центра по контролю вирусных инфекций Киргизии провели исследование, в ходе которого выяснили, у какого процента жителей Киргизии имеются антитела к коронавирусу. Об этом заявил глава центра Зуридин Нурматов на пресс-конференции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

По его словам, таковых насчитывается около 71,2% от общей численности населения республики.

Нурматов пояснил, что антитела имеются в организмах киргизстанцев, которые уже переболели COVID-19 как в тяжелой, так и в легкой или даже бессимптомной форме.

Руководитель научно-исследовательского центра также сообщил, что сейчас наибольшая доля граждан с антителами к коронавирусу фиксируется в городе Оше и в Таласской области. А наименьшая — в столице Киргизии.