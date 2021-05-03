Москва, , 14:17 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам своего послания Федеральном собранию дал поручение правительству России предусмотреть в стратегии социально-экономического развития страны сокращение до 2050 года объема эмиссии парниковых газов в РФ до более низких показателей, чем в Европейском союзе в целом и доложить об этом до 15 сентября. Поручение президента опубликовано сегодня, 3 мая, на официальном сайте Кремля.

«Правительству при разработке стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года предусмотреть сокращение накопленного с 2021 по 2050 год объема чистой эмиссии парниковых газов в РФ до более низких значений по сравнению с показателями Европейского союза», — сказано в поручении главы государства.

Напомним, что послание президента России Федеральному собранию состоялось 21 апреля. Глава государства, в частности, говорил о важности темы изменения климата.

«Третье — мы должны ответить на вызовы изменений климата, адаптировать к ним сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ, всю инфраструктуру, создать отрасль по утилизации углеродных выбросов, добиться снижения их объёмов и ввести здесь жёсткий контроль и мониторинг.

За предстоящие 30 лет накопленный объём чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть меньше, чем в Евросоюзе. Это сложная задача, имея в виду размер нашей страны, особенности её географии, климата и структуры экономики. Однако абсолютно уверен, что такая цель с учётом нашего научно-технологического потенциала абсолютно достижима», — сказал президент России в своем послании Федеральному собранию.