Альмерия, , 14:15 — REGNUM Национальная полиция Испании задержала в Альмерии за фальсификацию документов 24-летнего молодого человека. Об этом пишет издание La Razón.

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По информации издания, мужчина работал в аптеке, и, согласно отчёту полиции, подделывал результаты ПЦР-тестов гражданам марокканского происхождения, чтобы те могли поехать в свою страну.

В полиции напомнили, что жителям Испании требуется предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до момента въезда в Марокко.