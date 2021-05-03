Талица, Свердловская область, , 14:12 — REGNUM Предполагаемый виновник смертельного ДТП в Талицком районе Свердловской области имеет 12-летний стаж вождения и при этом ни разу не привлекался к административной ответственности. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

Результатов исследования на алкогольное опьянение пока нет. После аварии 34-летний водитель, а также 31-летняя женщина и 28-летний мужчина были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло ночью 1 мая. Погибли девушки 20 и 22 лет. Сотрудники ГИБДД установили, что водитель отвлёкся и допустил съезд с дороги и опрокидывание транспортного средства.

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