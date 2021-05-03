Пхеньян, 3 мая 2021, 14:20 — REGNUM Президент США Джо Байден совершил «большую ошибку», назвав ядерную программу Пхеньяна серьёзной угрозой. Об этом сообщает Центральное телеграфное агенство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление главы департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гына.
Известно, что данное сообщение появилось после того, как Вашингтон завершил выработку своей северокорейской политики.
«Теперь, когда направление новой политики США в отношении Северной Кореи понятно, мы будем вынуждены принять соответствующие меры», — говорится в заявлении.
Представитель МИД КНДР также отметил, что «дипломатия» США является лишь прикрытием враждебных действий, а «сдерживание» — инструмент для угроз.
В отдельном заявлении представитель северокорейского внешнеполитического ведомства подверг критике США за высказывания о ситуации с правами человека в КНДР.