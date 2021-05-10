Москва, 10 мая, 2021, 07:12 — ИА Регнум. Григорий Иванович Щедрин (1912—1995) за долгую жизнь успел послужить во всех флотах советского Военно-морского флота. Он начал свой морской путь на Черном море. Война застала Щедрина капитаном подводной лодки С-56 на Тихом океане.

Григорий Иванович Щедрин

В октябре 1942 — марте 1943 гг. моряк принял участие в переходе протяженностью в 17 000 морских миль шести подводных лодок с Тихоокеанского флота на Северный флот. Его лодка вошла в состав отдельной бригады подводных лодок.

Уже 17 марта Григорий Иванович провел свою первую атаку: четырехторпедным залпом С-56 поразила 2 транспорта. Один из них тут же затонул, а второй получил повреждения (торпеда не взорвалась).

Всего за 1942—1944 гг. Щедрин совершил 8 боевых походов, общей продолжительностью 125 суток. Он выполнил 12 торпедных атак, в которых, по одним сведениям, потопил 4 корабля и судна противника и 2 повредил, а по другим данным, добился 9 побед.

31 марта 1944 года С-56 была награждена орденом Красного знамени, а полгода спустя ее командир капитан 2-го ранга Щедрин Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 4527).

Григорий Иванович командовал лодкой и после Победы, до марта 1946 года, после чего вновь сменил акваторию, став начальником штаба бригады подводных лодок на Балтике.

В последующем занимал различные командные должности, вышел в отставку в звании вице-адмирала в 1973 году, жил в Москве.