Санкт-Петербург, , 14:09 — REGNUM Артист театра и кино Ефим Каменецкий скончался в Санкт-Петербурге на 86-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя Драматического театра имени Веры Комиссаржевской Виктора Новикова.

«Ефим Александрович скончался сегодня ночью в больнице. До последнего времени он продолжал выходить на сцену. Последним спектаклем в его репертуаре была комедия Михаила Жванецкого «В осколках собственного счастья», — сказал Новиков.

Отмечается, что о дате и месте прощания с актёром будет сообщено дополнительно.