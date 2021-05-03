Мадрид, , 14:51 — REGNUM Российский теннисист Аслан Карацев уверенно обыграл представителя Франции Уго Умбера в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс», который проходит в Мадриде. Об этом 3 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Спортсмен из России одержал верх над французом в двух сетах со счётом 7:5, 6:4.

Соперники провели на корте 1 час 31 минуту. За это время российский теннисист подал навылет пять раз, один раз ошибся при подаче и смог реализовать 2 из 6 возможных брейк-пойнтов. Его оппонент три раза подал навылет, также допустил одну двойную ошибку и не реализовал свой единственный брейк-пойнт.

Отметим, во втором круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде Аслан Карацев сыграет с представителем Аргентины Диего Шварцманом, являющимся девятой ракеткой мира.