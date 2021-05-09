Москва, , 07:28 — REGNUM Василий Лаврентьевич Никитенко (1919−1974) был настоящим воином-ветераном. За его плечами был Польский поход 1939 года и Советско-финская война.

Василий Лаврентьевич Никитенко

К Победной весне в звании старшего сержанта служил помощником командира взвода 93-го стрелкового полка 76-й стрелковой дивизии в 47-й армии.

Во время Берлинской стратегической наступательной операции (16 апреля-2 мая), замещая выбывшего командира взвода, неоднократно проявлял инициативу. Его взводом 18 апреля в ходе штурма высоты 122.4, как отмечалось в Представлении к званию Героя Советского Союза, было уничтожено до 50 немецких военнослужащих и нарушена огневая система обороны участка. В последующих боях за город Бернау (Бернау-под-Берлином) и населенный пункт Готов свыше 150 солдат и офицеров взято в плен. При этом собственные потери с 18 по 27 апреля составили 4 человека. Также Василий Лаврентьевич принял участие в освобождении одного из лагерей военнопленных, насчитывавшего 1 500 заключенных.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года старший сержант был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 5907).

Также Никитенко был награжден медалью «За отвагу».

После войны демобилизовался. Жил и работал в родном селе Николаевка (Харьковская область).

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